Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася першими кадрами, заснятыми разом з коханим прямо в машині

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка представила кілька кадрів, зроблених під час поїздки в машині з коханим. Як відомо, Ганна опинилася без Яніса Тімми під час карантину, який повернувся в Литву і їм тут же встигли напророкувати розлучення, пише Politeka.net.

Показове спільне відео з чоловіком Ганна представила на тлі чуток про розлучення з баскетболістом, зірка вирішила виправдатися і показати, що вони з ним разом і їх відносини ніхто не розбивав.

Так, на представленому відео щаслива Анна весело співає, хитає головою перед об'єктивом, а потім показує Яніса, ніби хизуючись чоловіком, який назад приїхав до неї після довгої розлуки. Зазначимо, що з цього приводу співачка навіть зняла тематичний кліп, щоб підтримати всі ті пари, що опинилися на відстані.

Раніше з'явилася інформація, що з деяких пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

У той же час інсайдери повідомляють, що їхав Яніс не просто в Латвію до себе додому, а прямо до бившей дружині, матері його сина Крістіана, яку він кинув заради Анни.

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