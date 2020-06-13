Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась первыми кадрами, заснятыми вместе с возлюбленным прямо в машине

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори звезда представила несколько кадров, сделанных во время поездки в машине с возлюбленным. Как известно, Анна оказалась без Яниса Тиммы во время карантина, который вернулся в Литву и им тут же успели напророчить развод, пишет Politeka.net.

Показательное совместное видео с мужчиной Анна представила на фоне слухов о расставании с баскетболистом, звезда решила оправдаться и показать, что они с ним вместе и их отношения никто не разбивал.

Так, на представленном видео счастливая Анна весело поет, качает головой перед объективом, а затем показывает Яниса, как бы хвастаясь мужчиной, который обратно приехал к ней после долгой разлуки. Отметим, что по этому поводу певица даже сняла тематический клип, чтобы поддержать все те пары, что оказались на расстоянии. Тогда пользователи отметили, что Анна "совсем без Яниса оголодала" и пожелали скорейшего воссоединения паре.

Ранее появилась информация, что с некоторых пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».

«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.

В то же время инсайдеры сообщают, что уезжал Янис не просто в Латвию к себе домой, а прямо к бившей жене, матери его сына Кристиана, которую он бросил ради Анны.

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