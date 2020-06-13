Президент України Володимир Зеленський призначає людей Петра Порошенка, замість нових осіб, які обіцяв перед виборами



Як передає Politeka.net, такою думкою поділився журналіст Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, прийшла влада вже почала вчиться красти у "запеклих" попередників.

"Вони вже сідають на схеми, які були розроблені в нульових. Ми, як народ України, підтримали "зелений рух" і я зокрема. "Давайте нові обличчя", але куди не глянемо, всюди лице Порошенка після капітального ремонту. Куди не подивишся, Володимир Зеленський призначає людей Порошенка", - вважає Пальчевський.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що президенту України все-таки доведеться впливати на ситуацію з головними злочинцями в країні.

"У Володимира Зеленського настане момент, коли йому потрібно буде посадити людину проти його волі. Якщо він не посадить перших казнокрадів країни, то... далі здогадайся сам", - зазначив він.

Не оминув він і кредити МВФ, які на його думку, є мізерними для України.

"Шість мільярдів - це смішні цифри. Що мільярд, що шість мільярдів порівнянні з побутовими витратами перших наших сімей. Прості люди, які не в бізнесі, більше ста тисяч не розуміють. Їм що мільйон, мільярд, що трильйон. Можна спокійно нічого не брати, а просто закрити одну митницю", - зазначив журналіст.

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