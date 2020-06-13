Президент Украины Владимир Зеленский назначает людей Петра Порошенко, вместо новых лиц, которые обещал перед выборами



Как передает Politeka.net, таким мнением поделился журналист Андрей Пальчевский в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, пришедшая власть уже начала учится воровать у "матерых" предшественников.

"Они уже садятся на схемы, которые были разработаны в нулевых. Мы, как народ Украины, поддержали "зеленое движение" и я в частности. "Давайте новые лица", но куда не посмотрим, везде лицо Порошенко после капитального ремонта. Куда не посмотришь, Владимир Зеленский назначает людей Порошенко", - считает Пальчевский.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что президенту Украины все таки придется влиять на ситуацию с главными преступниками в стране.

"У Владимира Зеленского наступит момент, когда ему нужно будет посадить человека против его воли. Если он не посадит первых казнокрадов страны, то... дальше догадайся сам", - отметил он.

Не обошел стороной он и кредиты МВФ, которые по его мнению, являются мизерными для Украины.

"Шесть миллиардов - это смешные цифры. Что миллиард, что шесть миллиардов сопоставимы с бытовыми расходами первых наших семей. Простые люди, которые не в бизнесе, они больше ста тысяч не понимают. Им что миллион, что миллиард, что триллион. Можно спокойно ничего не брать, а просто закрыть одну таможню", - отметил журналист.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.