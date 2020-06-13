МВФ попередив Україну про серйозні економічні наслідки після спалаху китайського вірусу

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, відновлення України після економічної кризи, викликаного пандемією китайського вірусу, може затягнутися та продовжеться аж до 2024 року. Тобто це може зайняти чотири року після схвалення цього тижня допомоги в розмірі 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє інтернет-видання Bloomberg.

"Згідно з базовим показникам, темпи економічного зростання, за прогнозами, будуть рости лише поступово в наступні роки, до 4%, з досягненням подальшого прогресу в проведенні структурних реформ. Очікується, що обсяг виробництва не досягне докризового рівня до 2023–24 років", - прогнозують у МВФ.

Також у МВФ вказали на те, що ризики за пандемії зберігаються, в українського уряду обмежений фіскальний простір, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% в 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% в цьому році.

І все це незважаючи на фінансування від МВФ, покликане підтримати антикризові заходи, а також незважаючи розблокування додаткового мільярда доларів допомоги від Світового банку і 1,2 мільярда євро від Євросоюзу, йдеться в публікації.

Також раніше повідомлялося, що згідно з даними Меморандуму України з МВФ, номінальний ВВП України в 2020 році складе 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях - 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Нагадаємо, Україна загрузне в кредитах, в Нацбанку озвучили мільярдні суми: подробиці.

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