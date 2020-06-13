Погода знову злетіла з котушок

Погода в черговий раз вирішила випробувати українців на міцність

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, свіжий прогноз погоди на 13 червня був опублікований на офіційному порталі Укргідрометеоцентрі.

За інформацією синоптиків, сьогодні практично у всіх областях пройдуть грозові зливи.

На заході України очікується мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, гроза, подекуди град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +24…+29 градусів.

У північних регіонах вдень очікуються дощі з градом, місцями можливий шквальний вітер зі швидкістю до 20 м/с. Вдень буде досить жарко від +28 до +33 градусів, а вночі стовпчик термометра отпустится до позначки +20 градусів.

У центральних областях пройдуть дощі, можливий град. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +29…+34 градуси.

На Сході України також очікуються грозові зливи, і пощастить тільки жителям Луганської області, де буде сухо і тепло. Температура повітря вночі +16…+21 градус, вдень повітря прогріється до позначки в 36 градусів.

У південних регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність з короткочасним грозовим дощем. Вдень в окремих районах може пройти град, а швидкість вітру достиганть 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +25…+30 градусів.

За словами синоптика Наталки Діденко, в Києві субота почнеться з 30-32 градусів зі знаком +, проте вже у другій половині дня почнуть збиратися хмари та увечері очікується дощ з грозою.

14-го червня у столиці пройдуть періодичні грозові дощі і ослабне спека до + 25 + 27 градусів.

Що стосується інших галузей, то температура триматиметься на рівні 30-35 градусів вище нуля, на Заході трохи прохолодніше - 25-29 градусів зі знаком +.

Нагадаємо, спекотне літо розбурхалося в Україні, погода готує нове випробування.

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