Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова розповіла дівчатам, як бути привабливими

Так, в цей раз дівчина вирішила поговорити з прихильницями про свою привабливість і почуття. Не секрет, що в минулому молода гімнастка схудла майже на десять кілограм, збільшила губи і тим самим змінилася до невпізнання.

Тепер Даша спокійно займається спортом, розповідає про своє харчування і навіть організувала марафон для занять з гімнастики. Цього разу дівчина заговорила про важливій темі. Причому стедала вона це під пікантним кадром зі зйомок, позуючи на ньому без білизни.

Даша присвятила свій пост всім дівчатам, які себе не люблять, які соромляться свого зображення в дзеркалі, які постійно починають з понеділка, які не задоволені своєю зовнішністю і вагою.

«Дівчата, я з вами, я така ж, а ці дві фотографії - тому доказ. Я теж себе не любила, не брала, комплексувала, заїдала певні життєві негаразди. Більш того, в один момент у моєму житті стало так багато спорту, що мене від нього вже вернуло.

Банально, але важливо любити себе в будь-якому вазі. Саме з внутрішніх установок починаються зовнішні зміни. Але! Якщо вага, дійсно, зайвий, шкодить вашому здоров'ю та самопочуттю, то це вже проблема. А проблеми важливо глянути в обличчя і чітко усвідомлювати, чого ви хочете і як хочете виглядати. Ваш спосіб життя, харчування, гармонія з собою відображаються у вашій зовнішності. Ми, дійсно, маємо те тіло, яке заслуговуємо. І якщо ви вже зважилися скинути тих 5 кг, то не починайте з понеділка, почніть зараз», - розповіла Даша, отримавши безліч коментарів у відповідь.

Також нещодавно дівчина дала інтерв'ю програмі TrueStory на ютуб-каналі, під час якого розповіла, що зараз вона закохана.

«Да. Мені стало легше, я видихнула після цього всього. Під час карантину не вийшло побудувати стосунки, я дуже переживала за це. Зараз я відчуваю любов до себе», – наголосила досить делікатно дівчину.

Також вона зазначила, що зараз вона купається в любові, у любові прихильників чоловічої статі в тому числі. Тепер чоловіки почали активніше звертати на неї увагу і балувати її компліментами.

"Відносин після проекту не було, ми навіть не дали їм такого шансу. Можливо, з часом щось зміниться. Я не виключаю такої можливості. На пост-шоу я вже говорила, що незважаючи на ситуацію, яка сталася, це не скасовує того, що сталося. Він мені сподобався. У мене були почуття до нього. Це кільце – пам'ять про те, що між нами було, тому поки його знімати я не готова", – розповіла Даша.

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