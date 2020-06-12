Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала ніжний домашній кадр в одній білизні

Дівчина любить дивувати кадрами зі зйомок, модних фотосесій та прев'ю-фото з реклами, в якій безпосередньо бере участь. В цей раз Кайлі вирішила захопити фігурою, позуючи в білосніжній постелі в одній напівпрозорій білизні, пише Politeka.net.

На фото Кайлі позувала злегка прикрившись білосніжною ковдрою і підкреслюючи тим самими апетитні вигини в чорному сітчастому білизна. Ідеально рівні волосся зірка вирішила укласти за спину. При цьому дівчина зробила основний акцент на своїх сідницях, вигнувшись у бік і показавши фігуру у всій красі.

Шанувальники тут же відреагували:

«❤️❤️😍Perfec, 😙😙😙😙», «Ти така шикарна, чертовка😍😍😍😍😍», «Honey😘🔥», «Юй просто мій тип 😍❤️🥰 @kyliejenner», «Ти така енергійна дівчинка», «Милий, я вдома» «це було рівно 3 роки тому :)», «Ти така симпатична», «Що це за нижню білизну?», «Ідеально гаряча бестія🔥», «Ласкаво просимо в мою прекрасну життя ... ♥ ️🏁🐺XO🍷 :) Lol», «Дозволь мені бути маленьким татком # 2».

Зазначимо, модель підкорює кадрами в Instagram різними образами і стильними заходами. Нещодавно вона вирішила поділитися яскравим кадром в неоновому кольорі і позуючи в незвичайному білизна яскраво-жовтого кислотного відтінку.

Так, знаменитість блиснула формами в прозорому рожевому халатику, з ніжно-рожевими волоссям (дівчина часто змінює образи за допомогою перук), а також незвичайним мереживною білизною яскравого кольору. При цьому зірка із задоволенням засвітила струнку фігуру, деякі фанати були так захоплені, що несдержались, назвавши знаменитість "неоновим демоном", натякаючи на зухвале преображення.

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