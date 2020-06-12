Донька Олі Полякової Маша здивувала відвертими для свого віку фотографіями в купальнику

15-річна школярка поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На нових фотографіях Маша позує в басейні в роздільному чорному купальнику. Дівчина із задоволенням хлюпається у воді і насолоджується літнім сонцем.

На останній фотографії юна Полякова сперлася на бортик басейну, продемонструвавши на камеру свою п'яту точку, яка виглядає оголеною. При цьому дівчина впевнено дивиться прямо в камеру, явно задоволена собою.

«Як вам потепління?», - запитала Маша в своїх підписників.

«Моя красуня», «обличчя простіше», «Мама навчила?», «Та тут не потепління, тут вже пожежа», «Красуня вся в маму», «Божееее це просто вогонь!», «Як-то з жо**й перебір для 15 років», «Жах!», «Фігурка красива», «ну це однозначно балдьож», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Маша показала, як веселиться зі своїм новим хлопцем.

Не так давно дівчина розповіла, що почала нові відносини. Майбутня модель вразила фанатів зухвалим чином і навіть встигла поцілуватися на камеру, чим викликала ажіотаж у мережі. Справа в тому, що Маше Полякової не так давно виповнилося лише 15 років, тому увага до юній зірці завжди прикута особливо сильно.

На новому кадрі дівчина вирішила показати, як прогулялася місто з молодим чоловіком, ім'я якого вона ретельно приховує, а його особа не показує.

На знімку, опублікованому в Instagram, пара зображена в захисних масках. У підписі до світлини Маша назвала бойфренда своєю любов'ю.

Нагадаємо, малолітня донька Полякової похвалилася розвагами зі своїм хлопцем.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової застукали за пристрасним поцілунком з хлопцем: Мамі не показуй.

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