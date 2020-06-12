найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова розповіла, що відбувається між нею і чоловіком

Як відомо, шоу завершилося оглушливої перемогою Даші і епічним розривом відносин на пост-шоу з Максом Михайлюком через його зради. Дівчина припинила стосунки з чоловіком після того, як дізналася правду і лише через якийсь час вирішила прокоментувати ситуацію, розповівши правду, передає Politeka.net.

Так, нещодавно дівчина дала інтерв'ю програмі TrueStory на ютуб-каналі, під час якого розповіла, що зараз вона закохана.

«Да. Мені стало легше, я видихнула після цього всього. Під час карантину не вийшло побудувати стосунки, я дуже переживала за це. Зараз я відчуваю любов до себе», – наголосила досить делікатно дівчину.

Також вона зазначила, що зараз вона купається в любові, у любові прихильників чоловічої статі в тому числі. Тепер чоловіки почали активніше звертати на неї увагу і балувати її компліментами.

"Відносин після проекту не було, ми навіть не дали їм такого шансу. Можливо, з часом щось зміниться. Я не виключаю такої можливості. На пост-шоу я вже говорила, що незважаючи на ситуацію, яка сталася, це не скасовує того, що сталося. Він мені сподобався. У мене були почуття до нього. Це кільце – пам'ять про те, що між нами було, тому поки його знімати я не готова", – розповіла Даша.

Раніше Даша розповіла, що гарний одяг впливає на наш стан і настрій. При цьому дівчина зазначила, що дівчата в сучасному світі звикли красиво і стильно одягатися для виходу «в люди», але чомусь часто не вважають за потрібне красиво одягатися для самих себе і близьких людей, саме в домашній атмосфері нехтуючи правилом.

«Думаю багато хто будинку звикли ходити в старенькій, розтягнутою, але такооой улюбленій футболці, адже в неї шалено комфортно😁 А що якщо гарна домашня одяг не менш зручна?! Головне вибрати свою модель, фасон і матеріал і ось ти вже зустрічаєш ранок в шикарному комплектике з посмішкою на обличчі, адже пройти повз дзеркало і не помилуватися на себе буде неможливо☺

Сьогодні моє доброго ранку було в такому нежнейшем комплекті і це те відчуття, коли відчуваєш себе принцесою😊 Для такої спеки як зараз шовк ідеальний варіант для дому, він максимально легенький і невагомий) ⠀Залишайтеся завжди красунями, будь то вулиця будинок😘», - написала Даша під постом, отримавши сотні захоплених коментарів. Деякі відзначили, що дівчина "кайфує від самої себе".

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