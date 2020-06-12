Фітнес-тренер Катерина Усманова, яка прославилася подкачанной фігурою, поділилася секретом краси

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка опублікувала нові фотографії на сторінці в Instagram.

На знімках Катерина Усманова позує за столиком у отедел, вбравшись в короткий літній сарафан. Судячи з усього, на ній немає нижньої білизни. Крім того, красуня без сорому підняла поділ, оголивши стрункі ніжки.

Крім того, Усманова дала прихильницям поради по залученню чоловіків.

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"Як зберегти інтерес до себе чоловіка під час вагітності і після? Бути цікавою самій собі. Не втрачати себе, свої бажання та інтереси", - пише тренер. - "Це банально. Але всі хвороби тіла і відносин ) починаються на енергетичному рівні з внутрішнього конфлікту !!! Коли всередині у вас дисгармонія - не чекай гармонії в сім'ї. На жаль це так".

Багато користувачів волосся залишилися задоволені як словами, так і зовнішнім виглядом Катерини:

"Ох! Як здорово 😍😍😍"; "Яка ви класна👏👏❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉"; "Яка красуня 😍"; "Оппа,яка краса🔥"; "Оооо, як круто😻😻"; "Це страйк, дитинко! 💣".

Нагадаємо, що фитнес-тренер Усманова оттопырила ідеальні сідниці в екстра-міні: карколомний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Усманова показала накачані сідниці під час присідань: "Ідеальне тіло".

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