Фітнес-тренер Катерина Усманова, яка прославилася подкачанной фігурою, поділилася секретом краси

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка опублікувала нові фотографії на сторінці в Instagram.

На знімках Катерина Усманова позує за столиком у отедел, вбравшись в короткий літній сарафан. Судячи з усього, на ній немає нижньої білизни. Крім того, красуня без сорому підняла поділ, оголивши стрункі ніжки.

Крім того, Усманова дала прихильницям поради по залученню чоловіків.

"Як зберегти інтерес до себе чоловіка під час вагітності і після? Бути цікавою самій собі. Не втрачати себе, свої бажання та інтереси", - пише тренер. - "Це банально. Але всі хвороби тіла і відносин ) починаються на енергетичному рівні з внутрішнього конфлікту !!! Коли всередині у вас дисгармонія - не чекай гармонії в сім'ї. На жаль це так".

Багато користувачів волосся залишилися задоволені як словами, так і зовнішнім виглядом Катерини:

"Ох! Як здорово 😍😍😍"; "Яка ви класна👏👏❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉"; "Яка красуня 😍"; "Оппа,яка краса🔥"; "Оооо, як круто😻😻"; "Це страйк, дитинко! 💣".

Нагадаємо, що фитнес-тренер Усманова оттопырила ідеальні сідниці в екстра-міні: карколомний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Усманова показала накачані сідниці під час присідань: "Ідеальне тіло".

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