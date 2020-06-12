Фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая прославилась подкачанной фигурой, поделилась секретом красоты

Как сообщает Politeka.net, спортсменка опубликовала новые фотографии на странице в Instagram.

На снимках Екатерина Усманова позирует за столиком в отедел, нарядившись в короткий летний сарафан. Судя по всему, на ней нет нижнего белья. Кроме того, красотка без стыда приподняла подол, обнажив стройные ножки.

Кроме того, Усманова дала поклонницам советы по привлечению мужчин.

"Как сохранить интерес к себе мужа во время беременности и после? Быть интересной самой себе. Не терять себя, свои желания и интересы", - пишет тренер. - "Это банально. Но все болезни (тела и отношений ) начинаются на энергетическом уровне с внутреннего конфликта !!! Когда внутри у вас дисгармония - не жди гармонии в семье. Увы это так".

Многие пользователи волос остались довольны как словами, так и внешним видом Екатерины:

"Ух! Как здорово 😍😍😍"; "Какая вы классная👏👏❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉"; "Какая красотка 😍"; "Оппа,какая прелесть🔥"; "Оооо, как круто😻😻"; "Это страйк, детка! 💣".

Напомним, что фитнес-тренер Усманова оттопырила идеальные ягодицы в экстра-мини: сногсшибательный ракурс.

Как сообщала Politeka, Усманова показала накаченные ягодицы во время приседаний: "Идеальное тело".

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