Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе в темних тонах

На фото красуня сидить в кремовому піджаку, який розстебнула, а під ним можна побачити бюстгальтер. Образ Гузь доповнила колготами, які ідеально подчекнули шикарні ноги Леоніли. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама сиділа на дивані. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Ооо! Це серйозно і смертельно Красиво!!!", "Симпатична", "Який у вас ріст", "Леоніла, це скандально красивий і дуже чарівний поцілунок".

Повідомлялося, що "Міс Україна 2018", відома модель Леоніла Гузь порадувала новим спокусливим кадром.

Судячи по знімку, заради гарного кадру модель позувала, підставившись променів сонця. Таке освітлення створив цікаву гру світла і тіней, підкресливши привабливість Леоніли. До того ж, вона прийняла томну позу, закинувши руку за голову.

Раніше ми повідомляли, що 21-річна модель Леоніла Гузь виклала нове фото і поскаржилася, що на ній лиця немає - виявилося, не тільки цього.

Модель натягнула светр зеленого кольору, а щоб ще більше привернути увагу армії шанувальників, красуня "забула" про ліфчик - зробивши фото ще ефектніше. Крізь тоненьку тканину светри "пробиваються" всі її чаруючі горбки - неможливо відірвати очей.

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