Погода на вихідних 13-14 червня випробує українців на міцність

Які сюрпризи підготувало літо, розповіла у себе на Фейсбук-сторінці народний синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

Експерт попередила, що 13-14 червня в Україні будуть йти періодичні дощі і гримітимуть грози. Вже до неділі нестійка атмосфера охопить більшість областей - більше того, можуть бути грози, град і навіть смерчі.

"В зонах дощів будуть гриміти грози, можуть локально миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів", - злякала прогнозом синоптик.

Правда тут же згадала про більш приємні моменти, які, безумовно, порадують українців: на зміну спеці прийде довгоочікуване похолодання.

Як зазначає Діденко, 13 червня, спека ще буде мучити українців, але вже в неділю температура досягне комфортних значень. У суботу в більшості областей України температура буде триматися на рівні 30-35 градусів вище нуля, на Заході трохи прохолодніше - 25-29 градусів зі знаком +.

А ось вже 14 червня вдень температура знизиться до + 23 + 29 градусів, на Сході + 28 + 33 градуси.

У Києві субота почнеться з 30-32 градусів зі знаком +, проте вже у другій половині дня почнуть збиратися хмари та увечері очікується дощ з грозою.

14-го червня у столиці пройдуть періодичні грозові дощі і ослабне спека до + 25 + 27 градусів.

Раніше ми повідомляли, літо тільки почалося, а спека вже встигла поставити два рекорди. Так, 10 червня в Києві був побитий 135-річний рекорд - температура вночі стояла +26,3 °С, що на 0,3 °С вище попереднього рекордного значення в цей же день 1885 року.

А ніч на наступний день, 11 червня, виявилась найтеплішою за 140 років - температура не опустилася нижче +20,6 °C.

Також ми розповідали, в МОЗ розкрили, як літня спека впливає на китайський вірус, що загнав українців на карантин.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що підвищення температури повітря не стане вирішальним фактором для поширення зарази. Як не прикро, але спека, за словами експерта, ніяк не допоможе в боротьбі з вірусом.

У МОЗ наголошують, що основним фактором, який впливає на те, як швидко вірус поширюється, залишається поведінка людей та дотримання відомих заходів.

Нагадаємо, спекотне літо розбурхалося в Україні, погода готує нове випробування.

Також Politeka писала, що погода влаштує українцям справжнє пекло, синоптики дали детальний прогноз.