Популярна співачка Світлана Лобода порадувала новим образом і поділилася планами на майбутнє

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Вона повідомила шанувальникам, що їй знову почали дзвонити після тривалого карантину. Ймовірно, Світлана Лобода зовсім скоро почне готуватися до нових концертів, а поки вирішила відпочити.

"Телефон пожвавився ) ми повертаємося до життя!!!😁

хто знає яка країна сама безпечна для відпочинку зараз?", - поцікавилася співачка в описі.

На опублікованому фото Світлана Лобода з'явилася в джинсах і мішкуватою чорній футболці. Чорно-білий формат знімка надає особі зірки особливу виразність, а річний образ підкреслюють ланцюга на шиї і на поясі.

Користувачі соціальної мережі залишили безліч захоплених коментарів:

"Яка гарна 😍😍😍"; "Шикарно💥💥💥💥❤️"; "Нереальна ❤️"; "З поверненням ❤️ Любимо вас 🔥"; "Моя всесвіт💗💗💗люблю💗💗💗💗💗"; "Бомба"; "Дуже красива, фото просто жесть)"; "Ви красуня - очей не відірвати 👌🏻👌🏻👌🏻😍 Дуже гарне фото👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻".

Раніше молодша сестра співачки Світлани Лободи показала свою фігуру у всій красі. Ксенія опублікувала у соцмережі фото, на якому засмагає в красивому рожевому купальнику на надувному фламінго.

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".

Також Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальним тілом і показала свої найспекотніші образи на сцені: "Розірвала всіх".