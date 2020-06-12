Українська співачка Тіна Кароль у яскравому вбранні викликала серйозні суперечки в мережі нового фото
Так, в цей раз на новому кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті "Фантіни", зірка з'явилася в лаконічному вбранні - стильній сукні з оригининальным доповненням з бахроми. Зірка розпустила волосся і додала акцент своєму образу, нафарбувавши губи в яскраво-червоний колір.
Проте не стильний образ Тіни, яка вирушила на зйомки продовження українського серіалу привернули увагу шанувальників, а її рука на своєму животику.
На фан-сторінці Тіни під кадром сказано, що продовження зйомок телесеріалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів, вже стартувало.
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"Перші знімальні дні в серіалі випали на справжній початок літа. Сонце, друзі-колеги і творча атмосфера – це те, чого так не вистачало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тому на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм. Ми з Юрою Горбуновим зросли на Івано-Франківщині і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе ніби в сімейному колі"- поділилася враженнями від участі у проекті Кароль.
А ось шанувальники почали обговорювати загадковий кадр зірки.
«Ми здогадалися відразу 😎», «Ось це новина!🤩 дуже чекаємо 😁💗», «Тіночка , чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися», «Чтооооо🔥блін,це дуже класно, а чому ти так тримаєш руку? Як вагітна😻», «Так ось для чого Тіна баранов знімала кілька днів... В образ "справжньої гуцулки" вживалася😂 Могли б ще одного молдавського гуцула покликати... він і без сценарію комедію замутить», «Оооо !Тіні акторської майстерності не позичати. Всі сезони "голоси"грає :ПТП , Вакарчук, Балан , Бабкін та ін. особи чоловічої статі», «а Дан у Воробішек тусується - поясніть,як зрозуміти?, спасибі», - написали шанувальники.
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