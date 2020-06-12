Україна буде хворіти китайським вірусом довше за всіх у Європі через те, що влада прагне вигнати людей на роботу, попередив журналіст і, згідно з даними соцопитувань, лідер в боротьбі за крісло мера Києва на майбутніх місцевих виборах Андрій Пальчевський



Таку заяву він зробив під час свого виступу на телеканалі NewsOne.

На його думку, сьогодні всі наближені, починаючи від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, «згодовують» президенту Володимиру Зеленському неправдиву інформацію про ситуацію з зараженням китайським вірусом в країні. Так, Пальчевський звернув увагу на те, що Україна знаходиться на останньому місці в Європі за показниками тестування.

«Вони весь час дурять. А далі ось що відбувається: захворіли діти, які, на щастя, легко переносять інфекцію, але є її переносниками. Але дітей кудись дівати треба, інакше з ними доводиться сидіти батькам, які повинні працювати, забезпечувати родини», - розповів журналіст.

Він обурився тим, що держава зовсім не дбає про громадян, не виділяючи грошей на догляд за дітьми. В якості прикладу Пальчевський нагадав про німеччину, де на вирішення цієї проблеми були виділені серйозні суми.

Ще однією проблемою журналіст назвав «пропаганду», яка розповідає людям про те, що китайського вірусу нібито не існує.

«Причому ця пропаганда йде від українського уряду. Політики з одного боку дають рекомендації щодо поведінки під час епідемії, з іншого - сидять в кафе без масок. Про карантин вже не говорять, але ж він триває. Люди виходять на вулиці, і ми будемо хворіти довше за всіх у Європі. Період захворюваності буде розтягнутий, і у нас в країні помре більше людей. Карантин пом'якшують для того, щоб вигнати людей на роботу, бо невдоволення наростає. Їм необхідно працювати», - підсумував Пальчевський.

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