Украина будет болеть китайским вирусом дольше всех в Европе из-за того, что власть стремится выгнать людей на работу, предупредил журналист и, согласно данным соцпросов, лидер в борьбе за кресло мэра Киева на предстоящих местных выборах Андрей Пальчевский



Такое заявление он сделал во время своего выступления на телеканале NewsOne.

По его мнению, сегодня все приближенные, начиная от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, «скармливают» президенту Владимиру Зеленскому неправдивую информацию о ситуации с заражением китайским вирусом в стране. Так, Пальчевский обратил внимание на то, что Украина находится на последнем месте в Европе по показателям тестирования.

«Они все время обманывают. А дальше вот, что происходит: заболели дети, которые, к счастью, легко переносят инфекцию, но являются ее переносчиками. Но детей-то куда-то девать надо, иначе с ними приходится сидеть родителям, которые должны работать, обеспечивать семьи», - рассказал журналист.

Он возмутился тем, что государство совершенно не заботится о гражданах, не выделяя денег на уход за детьми. В качестве примера Пальчевский напомнил о Германии, где на решение этой проблемы были выделены серьезные суммы.

Еще одной проблемой журналист назвал «пропаганду», которая рассказывает людям о том, что китайского вируса якобы не существует.

«Причем эта пропаганда идет от украинского правительства. Политики с одной стороны дают рекомендации по поведению во время эпидемии, с другой - сидят в кафе без масок. О карантине уже не говорят, а ведь он продолжается. Люди выходят на улицы, и мы будем болеть дольше всех в Европе. Период заболеваемости будет растянут, и у нас в стране умрет больше людей. Карантин смягчают для того, чтобы выгнать людей на работу, ибо недовольство нарастает. Им необходимо работать», - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.