39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою і вражаючим краєвидом
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в купальнику насиченого блакитного кольору. Неможливо не насолодитися ніжними вигинами її чудового тіла.
Крім того, Алессандра зав'язала на поясі легку хустку, підкресливши витончену талію. Модель стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки. Розпатлане волосся, пісок на засмаглій шкірі і океан на задньому тлі - цей казковий знімок не нашутку розбурхав фанатів Амбросіо.
"Синя мана... 🌊", - підписала фото модель.
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"Досконалість 💥"; "Яка богиня💫❤️"; "Справжнє бразильське тіло🔥💚"; "Абсолютно навічно і приголомшливо ❤️"; "Це відмінне відео, і я бажаю тобі відмінної суботи, дорога Алессандра.☀️😘🌺"; "Так гаряче🔥🔥🔥Королева😈", - писали в коментарях.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
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