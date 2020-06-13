39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою і вражаючим краєвидом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в купальнику насиченого блакитного кольору. Неможливо не насолодитися ніжними вигинами її чудового тіла.

Крім того, Алессандра зав'язала на поясі легку хустку, підкресливши витончену талію. Модель стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки. Розпатлане волосся, пісок на засмаглій шкірі і океан на задньому тлі - цей казковий знімок не нашутку розбурхав фанатів Амбросіо.

"Синя мана... 🌊", - підписала фото модель.

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В коментарях красуню щедро нагородили компліментами:
 
"Люблю синій колір💙"
 
"Красива😍"
 
"Це фантастичне фото, і я бажаю вам доброго дня, дорога Алессандра.☀️😘🦋"
 
"Королева ! 💖"
 
"дуже потужне це фото"
 
"Ти моя мана в блакитному 😍"
 
"Чудова фігура, моя любов..."

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Blue Crush ... 🌊

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Раніше ми повідомляли, Амбросіо виставила в Instagram топ пляжних образів - один "смачніше" іншого. На деяких кадрах модель зовсім позбулася ліфчика, прикривши пружний бюст рукою. На інших знімках вона натягнула білий топ, намочивши тонку тканину, крізь яку блиснула чарівними вигинами і округлостями.

"Досконалість 💥"; "Яка богиня💫❤️"; "Справжнє бразильське тіло🔥💚"; "Абсолютно навічно і приголомшливо ❤️"; "Це відмінне відео, і я бажаю тобі відмінної суботи, дорога Алессандра.☀️😘🌺"; "Так гаряче🔥🔥🔥Королева😈", - писали в коментарях.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

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