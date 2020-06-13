39-річна бразильська супермодель, колишня ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою і вражаючим краєвидом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в купальнику насиченого блакитного кольору. Неможливо не насолодитися ніжними вигинами її чудового тіла.

Крім того, Алессандра зав'язала на поясі легку хустку, підкресливши витончену талію. Модель стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки. Розпатлане волосся, пісок на засмаглій шкірі і океан на задньому тлі - цей казковий знімок не нашутку розбурхав фанатів Амбросіо.

"Синя мана... 🌊", - підписала фото модель.