Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова показала, як можна спокусити чоловіка вдома

Після завершення шоу з досить несподіваним поворотом - епатажний холостяк Макс Михайлюк зізнався в інтимному зв'язку з однією з учасниць проекту під час зйомок, дівчина вирушила додому переможницею, але без обранця. Тепер вона влаштовує особистий марафон, показує, як доглядає за собою і розкриває секрети свого особистого життя, передає Politeka.net.

Даша розповіла, що гарний одяг впливає на наш стан і настрій. При цьому дівчина зазначила, що дівчата в сучасному світі звикли красиво і стильно одягатися для виходу «в люди», але чомусь часто не вважають за потрібне красиво одягатися для самих себе і близьких людей, саме в домашній атмосфері нехтуючи правилом.

«Думаю багато хто будинку звикли ходити в старенькій, розтягнутою, але такооой улюбленій футболці, адже в неї шалено комфортно😁 А що якщо гарна домашня одяг не менш зручна?! Головне вибрати свою модель, фасон і матеріал і ось ти вже зустрічаєш ранок в шикарному комплектике з посмішкою на обличчі, адже пройти повз дзеркало і не помилуватися на себе буде неможливо☺

Сьогодні моє доброго ранку було в такому нежнейшем комплекті і це те відчуття, коли відчуваєш себе принцесою😊 Для такої спеки як зараз шовк ідеальний варіант для дому, він максимально легенький і невагомий) ⠀Залишайтеся завжди красунями, будь то вулиця будинок😘», - написала Даша під постом, отримавши сотні захоплених коментарів.

Також дівчина розповіла, що під час перегляду випусків «Холостяка», її долали різні емоції: іноді дуже хороші моменти ностальгії, радості, погляд на себе і все, що відбувається з боку, а іноді - накривали смуток, туга і навіть злість.

«Коли дівчата йшли на побачення, ти розумієш, що там може бути всяке, але хоча б не бачиш і не проживаєш ці моменти. З виходом ефірів багато перевертається, маски знімаються і ти чітко розумієш, хто є хто. Видовище не для людей зі слабкими нервами.

У будь-якому випадку, я не шкодую про свою участь не залежно від сформованого результату, не залежно від різного роду напружених обставин і не дивлячись на наш дружний жіночий колектив 😂 Я вважаю, що гідно пройшла цей шлях, була такою, яка є, піддавалася тієї казкової романтики і пристрасті, які на той момент були між нами з М., проживала нашу з ним історію», - написала Даша.

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