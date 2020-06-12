Американська актриса Хайден Панеттьєрі, яка довгий час зустрічалася з українським боксером Володимиром Кличком, показала, як виглядала в дитинстві

Нещодавно актриса завела сторінку в Instagram і почала регулярно публікувати фото. Красуня встигла поділитися кількома особистими знімками, фотографіями з дочкою, яку вона народила Кличку, а також архівними кадрами зі свого дитинства.

В цей раз актриса поділилася фото, на якому вона ще зовсім маленька дитина. Фото вийшло дуже кумедним, так як на немовля одягли окуляри. Дівчинка лежала в ліжечку, а поруч з нею красувався великий слон, якого впізнали багато шанувальників Хайден.

«Мій настрій сьогодні. І так, це я в дитинстві», - підписала знімок зірка.

За день фото актриси зібрало понад 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Чорт. І тут я подумала, що ти блакитний слон», «Ви думали про зовнішність навіть, коли були дитиною. Це все пояснює», «Вона дуже стильна», «Мило», «Хайден думає про моду з дитинства», «Боже мій, у мого брата було таке ж опудало!», «Так порадувала твоя інста, тепер ти одна з моїх улюблених актрис», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Хайден Панеттьєрі показала спільну з Кличком доньку Кайю Євдокію у себе в Twitter. На одному з фото дівчинка була сфотографована крупним планом. Незважаючи на те, що личко дівчинки розмальоване під тигрицю, видно, що Кайя – вилита мама.

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