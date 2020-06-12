Курс валют різко зміниться, що буде з доларом: прогноз Нацбанку

Курс валют в Україні 12 червня проявить небувалу фортеця гривні, долар і євро будуть змушені відправиться на дно.

Так, сьогодні сто доларів можна буде купити за 2659,99 гривень, хоча днем раніше вони торгувалися за 2636,67 гривень (-23,32). Разом з тим в регуляторі уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,5939 грн. Проте до кінця дня валюта зуміла відіграти частину позицій.

Ситуація з євро буде аналогічною: валюта впаде до 3017,23 грн за стоевровую купюру. Вчора вона коштувала 3028,59 грн (-11,36).

Сотні українців опинилися у "пастці" на кордоні з Польщею, що відбувається: «Вже 12 годин без їжі і води...»

Сотні українських заробітчан застрягли на кордоні з Польщею, утворивши неймовірно велику чергу.

Так, на КПП «Шегині» сотні українців стоять вже більше 12-13 годин. Більшість цих людей - заробітчани, які відправляються на сезонні роботи до Польщі. Причиною утворення черги стали карантинні заходи, в яких змушені працювати прикордонники.

«Взагалі не спали всю ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки», - сказала мешканка Волині Любов Ковальчук.

Уточнюється, що причиною проблем освіти стала польська сторона. Минувши українських прикордонників, люди застрягли на нейтральній території між Польщею і Росії. А там немає ні місць для відпочинку, ні тим більше будь-яких закладів. Лише один туалет, до якого «вічна» чергу.

НБУ пішов на крайні заходи через обвал економіки: термінова заява, «З 12 червня…»

Економіка України обвалиться сильніше, ніж очікувалося раніше.

Новий прогноз Національного банку говорить, що ситуація виявилася набагато гірше, ніж можна було припустити, і ожутить це можна буде вже у другому кварталі 2020 року. Подробиці на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Правління Національного банку пішло на радикальні заходи, і ухвалило рішення знизити облікову ставку до рекордного показника: з 8% до 6% з 12 червня 2020 року.

Важливо відзначити, що це найнижчий рівень облікової ставки за всю історію незалежної України. Нижче 6,5% раніше вона ще не опускалася.

"Для якнайшвидшого повернення економіки до зростання, необхідні досить рішучі кроки", - Смолій спробував объяснити різке зниження облікової ставки до 6%.

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