Модель Демі Роуз показала теплий кадр на спекотному відпочинку біля басейну

В цей раз Демі вирішила похвалитися фігурою в одному стильному бікіні зі стильним принтом поруч з басейном. Засмагла шкіра Демі і її довгі локони тут же підхопили шанувальників, повідомляє Politeka.net.

Дівчині вдалося в черговий раз підкреслити свої ідеальні вигини досить крихітним купальником, тому шанувальники тут же написали безліч коментарів на адресу молодої моделі.

Варто відзначити, що раніше дівчина розповідала, що в основі її фігури лежать: гени, до біса важка робота над собою і регулярні заняття в тренажерному залі, а також добре збалансоване харчування.

Її тренер також розповідав, що дівчина тренується до п'яти разів на тиждень залежно від графіка роботи. А що стосується пишних форм зірки, то досвідчені фахівці заявляють, що, як би ви не старалися, отримати такі форми природним шляхом неможливо. Тут явно присутня пластика і дуже гарна.

Також дівчина підкорила фото, опублікованими в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, на якому постала абсолютно без одягу. Так, Демі похвалилася формами, прикривши груди лише тонким шарфом з тонкими нитками.

На стильному кадрі засмагла Демі зігнулась у томної позі прямо на скелі й підкреслила гідність, вимазавшись маслом. При цьому дівчина розпустила довгі локони і захопила їх блискучим виглядом:

«Ahi te entra toditito ... Ricura», «Приголомшуючий вигляд, гнися сильніше», «ти як дика кішка», «Чудовий гарний чоловічок❤️❤️❤️❤️», «озирнись і подивися на мене», «Вогняна лялечка, аж ковзає🔥», «Que, ermosa», «Гей, Демі! Ви носите костюм кольору шкіри або це все ваше дуже надихаюче тіло ??? 😮😍🔥😂»», - написали шанувальники.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

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