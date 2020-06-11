Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала пікантний кадр в одному бікіні

Емілі є досить ефективною моделлю з неймовірними формами, тому її струнка фігура завжди привертає увагу фанатів. Цього разу дівчина показала бекстейдж-кадр зі зйомок і те, як готують її шкіру до чергової фотосесії. При цьому дівчина позувала в одному салатовому бікіні, зовсім не соромлячись оточення, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина вирішила похвалитися річним превью-кадром, зробленим біля басейну, поки один молодий чоловік з команди фотографа намазував сідниці зірки маслом. При цьому такий пікантний кадр не залишив фанатів байдужими.

«У мене однакова рутина по догляду за шкірою, хоча я не з тих людей, які завжди використовують одні і ті ж продукти. Моя шкіра змінюється з погодою. Зараз я використовую що очищає гель-піну з календулою. Потім я наношу зволожуючий крем. Багато зволожуючих засобів не занадто швидко вбираються в шкіру, але цей проникає всередину відразу ж.

В нічний час, я можу додати антивіковий олія для обличчя з екстрактом чорної троянди, яке також добре пахне: охх, ця чудова троянда», - розповіла Емілі раніше.

Також на на новому фото, представленому в соціальній мережі Instagram, дівчина позувала зовсім без одягу, прикрившись лише рукою і доповнивши образ солом'яним капелюшком з акуратними сережками кільцями.

Як і очікувалося, фанати настільки гаряче кадр відреагували відразу, адже апетитні форми Емілі не залишають байдужими нікого, причому деякі навіть відзначають в коментарях, що себе нуждно "тримати в руках".

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