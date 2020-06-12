Курс валют в Україні 12 червня проявить небувалу силу гривні, долар і євро будуть змушені відправиться на дно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Нацбанку України.

Так, сьогодні сто доларів можна буде купити за 2659,99 гривень, хоча днем раніше вони торгувалися за 2636,67 гривень (-23,32). Разом з тим в регуляторі уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,5939 грн. Проте до кінця дня валюта зуміла відіграти частину позицій.

Ситуація з євро буде аналогічною: валюта впаде до 3017,23 грн за стоевровую купюру. Вчора вона коштувала 3028,59 грн (-11,36).

До цього ми писали, що відомий економіст дав українцям цінну пораду з приводу купівлі і продажу валюти.

Член експертної платформи Нацбанку Андрій Блінов відповів на питання, що цікавить багатьох стосовно того, що робити з доларами – купувати або продавати.

За словами Блінова, найближчим часом курс валют залишиться стабільним, тому долари зараз вигідно переводити у гривні. Економіст радить купити гривню і покласти її на гривневий депозит. Це дозволить отримати прибуток. На думку експерта, відкривати депозит можна і з порівняно невеликими сумами. Наприклад, з тисячею доларів, якщо ці гроші просто лежать і найближчим часом ви не плануєте їх витрачати.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних: "Перевалить за 30".

Також Politeka писала, що НБУ кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.

А ще Politeka повідомляла, що курс долара доб'є українців, Мінфін вразив новим прогнозом: "Стрибок до 40 гривень...".