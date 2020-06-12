Погода в Україні 12 червня різко зміниться, буквально половину країни заллють сильні зливи з грозами

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру, передає Politeka.

Так, на західній Україні будуть сильні дощі з грозами і денні 24-30 спеки. Вночі похолодає майже вдвічі: від 13 до 17 градусів.

А ось на півночі країни буде сонячно і без опадів. Тут стовпчик термометра покаже від 31 до 34 градусів вище нуля. Вночі показник опуститься до 17-21 за Цельсієм.

У центральних областях дощі та грози очікуються лише у Вінницькій області. На решті території буде сухо і місцями хмарно. Вдень повітря прогріється до 30-33 спеки, а вночі охолоджується до 16-19 градусів зі знаком «плюс».

Південь України сьогодні неабияк заллє дощами, які будуть супроводжуватись грозами. Це стане причиною того, що повітря буде в межах 24-30 градусів. А от вночі очікується від 17 до 20 тепла.

Українцям на сході країни слід очікувати спекотної погоди. Дощі пройдуть лише в Запорізькій області. Незважаючи на це, повітря буде в районі 28-35 градусів тепла. Вночі очікується від 17 до 20 градусів.

У Києві та Київській області синоптики прогнозують теплу та суху погоду: вдень стовпчик термометра прогріється до 31-34 градусів тепла, а вночі охолоджується до 17-20 за Цельсієм.

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