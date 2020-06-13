Знаменитості давно підкорили шанувальників не тільки своїм талантом, але і красою

Зірки стали кумирами та багато хто хоче бути на них схожими, тому подвійно цікаво, як вони виглядали на зорі своїх кар'єр.

Співачка Ані Лорак багато довелося подолати, щоб стати тим, ким вона зараз є. Артистка провела дитинство в інтернаті, не мала підтримки та багатих батьків, але попри це вона зуміла домогтися успіху, пише news.ru.

Світлана Лобода починала свій творчий шлях з групи "ВІА Гра". Красуня вирішила залишити темний колір волосся в минулому і перетворилася на фатальну блондинку.

Оля Бузова також пройшла довгий шлях, щоб стати знаменитістю. Співачка знімалася в "Домі-2". Зірка часто змінювала образи. Вона була і довговолосою блондинкою, і коротко стриженою красунею з рожевим відтінком волосся. Зараз Оля воліє носити темне волосся.

Поліна Гагаріна з роками кардинально змінилася. Зірка з темноволосої пишечки перетворилася на струнку блондинку. Зовнішність красуні зараз не можна не назвати досконалою.

Нагадаємо, Ані Лорак постала в похмурому і мінімалістичному образі, засвітивши не тільки нову зачіску, але і помітно помолоділе обличчя з "новими" губами. Співачка похвалилася своїм співом перед камерою, рекламуючи нову пісню, а також привітала друга і колегу зі святом.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода записала жартівливе відео. На кадрах красуня звернулася до фанів, повідомивши їм приємну новину.

У процесі відео, вона піднесла руку до обличчя і показала на пальці вії інстаграмної маски.

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".

Також Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальним тілом і показала свої найспекотніші образи на сцені: "Розірвала всіх".