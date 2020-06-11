найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком переможниця проекту Даша Ульянова розповіла про свої почуття

Дівчина получшила перемогу на шоу завдяки своїй щирості, бажання висловити свої почуття відкрито і вона не соромилася при цьому показувати себе з різних боків. Тим не менш, Даша розлучилася з Максом, оскільки він під час одного з ефірів шоу мав інтимні стосунки з однією з інших учасниць "Холостяка". Вперше за довгий час Даша вирішила прокоментувати ситуацію.

Так, дівчина розповіла, що під час перегляду випусків «Холостяка», її долали різні емоції: іноді дуже хороші моменти ностальгії, радості, погляд на себе і все, що відбувається з боку, а іноді - накривали смуток, туга і навіть злість.

«Коли дівчата йшли на побачення, ти розумієш, що там може бути всяке, але хоча б не бачиш і не проживаєш ці моменти. З виходом ефірів багато перевертається, маски знімаються і ти чітко розумієш, хто є хто. Видовище не для людей зі слабкими нервами.

У будь-якому випадку, я не шкодую про свою участь не залежно від сформованого результату, не залежно від різного роду напружених обставин і не дивлячись на наш дружний жіночий колектив 😂 Я вважаю, що гідно пройшла цей шлях, була такою, яка є, піддавалася тієї казкової романтики і пристрасті, які на той момент були між нами з М., проживала нашу з ним історію», - написала Даша.

Також вона додала, що отримала вже кілька десятків повідомлень і коментарів, чи варто йти на проект у наступних сезонах. Вона заявила, що буде складно, але якщо ви стійкі, відкриті для відносин, дійсно, хочете закохатися і прожити красиву казку, то – «дерзайте».

Зазначимо, красуня Даша зі стрункою фігурою запам'яталася всім саме незвичайною манерою хвалитися шпагатами і миловидним личком, з пухкими губами. При цьому вона не приховує, що помітно збільшила губи і це «змінило її життя».

На Instagram фан-сторінці "Холостяка" з'явилася публікація, на якій видно, як раніше виглядала колишня кохана Макса.

При цьому в одному з своіз інтерв'ю Даша розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".