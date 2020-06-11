Український журналіст та експерт Андрій Пальчевський вважає, що в Україні ще буде справжня революція

Про це він розповів в прямому ефірі на телеканалі NewsOne. Під час розмови з ведучою зайшла мова про Майдани. Пальчевський заявив, що українські Майдани не були революціями, а були зовсім іншим явищем.

«Майдан - це велика протестна група людей, які щось вимагають і не домагаються. Ось що таке Майдан. Це майже Революція, це переворот. Порошенко був з «Партії регіонів». Був Майдан? Звичайно. Згадайте ющенківський Майдан, який був проти Янкуовича. І де був Янукович? Через пару років вже був прем'єр-міністром. Революція це? Ні, звичайно», - зазначив журналіст.

На його думку, коли-небудь в Україні буде революція. При цьому вона не обов'язково буде кривавою.

«Просто люди дозріють рано чи пізно. У деяких країн за 100 років буває застій, як це було в Китаї», - пояснив він.

Пальчевський нагадав, що багато революцій здійснюються в кілька етапів.

«Ну люди ж повинні розуміти, що нас довели до стану, вибачте, худоби. Нас вже виганяють на поля в якихось країнах, ввели нам цей безвіз, бо нічого робити тут вже. Країна, як пише одна моя знайома, вже в концентраційний табір перетворюється. Навчання немає, науки немає, культура імені Ткаченка. Зараз подивимося що він зробить. Для початку як ви пам'ятаєте він намагався обмежити свободу слова», - підсумував журналіст.

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