Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова, фаворитка хореографа Влада Ями на проекті «Танці з зірками», блиснула красою в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«…з усього роблять тренд», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Різатдінова позує в сукні і елегантній сукні і капелюсі, засвітивши татуювання на руці у вигляді олімпійських кілець. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Неймовірна», «Дуже красива😍Я тільки ніяк не можу зрозуміти моду на татушки у вигляді олімпійських кілець», «Просто чудово!», «здуріти», «Дуже красива», «Як же маска підкреслює красу Ваших очей!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, вразила своїм умінням.

Красуня часто публікує пости, на яких демонструє, як займається спортом і свою чудову розтяжку.

Так, на одному з останніх знімків спортсменка позувала на тлі видів на Київ.

Гімнастка похвалилася своєю неймовірною розтяжкою, піднявши ногу до обличчя. Такий розтяжці позаздрить балерина Анастасія Волочкова.

При цьому зірка тримала ніжку, доторкнувшись другою рукою до пружним сідницях. Варто відзначити, що спортсменка була в легінси і олімпійці.

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