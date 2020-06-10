Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила новою витівкою з конем, на якому їздить її дочка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«А це кінь, на якому їздить моя АРІША», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Волочкова стоїть біля стайні, простягаючи руки до тварини. Кінь інстинктивно шукає корм в ній, однак його там не було.

«У мене є для вас корм. Він залишився на вулиці», - розповіла Волочкова.

Звернемо увагу, що користувачі мережі залишилися позбавлені можливості що-небудь сказати, адже балерина закрила свої коментарі.

Як повідомлялося раніше, відома балерина Анастасія Волочкова показала, як катається на конях, але насмішила публіку.

Балерина вирішила показати, як відпочиває в заміському клубі і веселиться під час катання на конях. Примітно те, що техніку їзди на коні учвал вона виконувала вкрай недоречно і неправильно.

Як відомо, легка рись (також відома як стройова рись) це вид верхової їзди, який застосовується в основному в англійському стилі верхової їзди, в якому вершник піднімається з сідла в такт з алюром коні.

Це охороняє вершника від постійних поштовхів під час їзди риссю і від тиску на спину коня. При цьому треба рухатися плавно, але ніяк не підніматися вгору-вниз, змучуючи кінь ще більше.

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