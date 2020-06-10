Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила новой выходкой с конем, на котором ездит ее дочь
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«А это конь, на котором ездит моя АРИША», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Волочкова стоит возле конюшни, протягивая руки к животному. Лошадь инстинктивно ищет корм в ней, однако его там не было.
«У меня есть для вас корм. Он остался на улице», - сказала Волочкова.
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Обратим внимание, что пользователи сети остались лишены возможности что-либо сказать, ведь балерина закрыла свои комментарии.
Как сообщалось ранее, известная балерина Анастасия Волочкова показала, как катается на лошадях, но насмешила публику.
Балерина решила показать, как отдыхает в загородном клубе и веселится во время катания на лошадях. Примечательно то, что технику езды на лошади рысью она выполняла крайне неуместно и неправильно.
Как известно, легкая рысь (также известная как строевая рысь) это вид верховой езды, который применим в основном в английском стиле верховой езды, в котором всадник поднимается из седла в такт с аллюром лошади.
Это предохраняет всадника от постоянных толчков во время езды рысью и от оказания давления на спину лошади. При этом двигаться надо плавно, но никак не подниматься вверх-вниз, измучивая лошадь еще больше.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах