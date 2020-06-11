Курс валют в Україні 11 червня виявить нову тактику гривні, яка змусить долар віддалиться від євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар сьогодні будуть віддавати за 2663,67 гривень за стодоларову купюру. Ще вчора показник був в районі 2664,12 гривень (-0,45).

Уточнимо, що до середини минулого дня долар далі зумів «відігратися», підскочивши до 2664,24 гривень за 100-банкнотний купюру. Проте до вечора почав здавати позиції.

А ось курс євро покаже протилежну тенденцію: якщо вчора його віддавали за 3008,72 за сто євро, то сьогодні вартість підскочить до 3028,59 гривень (+19,87).

Як повідомлялося раніше, відомий економіст дав українцям цінну пораду з приводу купівлі і продажу валюти.

Член експертної платформи Нацбанку Андрій Блінов відповів на питання, що цікавить багатьох стосовно того, що робити з доларами – купувати або продавати.

За словами Блінова, найближчим часом курс валют залишиться стабільним, тому долари зараз вигідно переводити у гривні. Економіст радить купити гривню і покласти її на гривневий депозит. Це дозволить отримати прибуток. На думку експерта, відкривати депозит можна і з порівняно невеликими сумами. Наприклад, з тисячею доларів, якщо ці гроші просто лежать і найближчим часом ви не плануєте їх витрачати.

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