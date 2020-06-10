Знаменита російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула бездоганним зовнішнім виглядом і викликала фурор
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Моє обличчя повністю відображає мої думки. Про що я думаю?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Чехова позує в блискучому макіяжі та синьому платті, демонструючи бездоганний зовнішній вигляд. Її прихильники кинулися наввипередки, вгадуючи думки кумира.
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«Бомба!», «Дуже дуже красива губи», «А чи не послати всіх.... Мабуть, не час зараз...», «Ой, у мене такі ж сережок», «Про любов», «про принца», «думки про прекрасне», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова заворожує шанувальників кожним своїм образом.
Красуня публікує фото в своєму Instagram. Зірка не лише ділиться знімками в білизні і шовкових піжамах, але й демонструє фігуру в простому одязі.
Телеведуча в одному з останніх постів похвалилася фігурою в білому пухнастому светрі.
На знімку модель була в машині, вона посміхалася і дивилася в камеру.
Від красуні неможливо відвести погляд: очі підкреслені чорним олівцем, а губи - помадою червоного відтінку. Зірка розпустила волосся, і заклала їх за вушка.
Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів
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