Знаменита російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула бездоганним зовнішнім виглядом і викликала фурор

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моє обличчя повністю відображає мої думки. Про що я думаю?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Чехова позує в блискучому макіяжі та синьому платті, демонструючи бездоганний зовнішній вигляд. Її прихильники кинулися наввипередки, вгадуючи думки кумира.

«Бомба!», «Дуже дуже красива губи», «А чи не послати всіх.... Мабуть, не час зараз...», «Ой, у мене такі ж сережок», «Про любов», «про принца», «думки про прекрасне», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова заворожує шанувальників кожним своїм образом.

Красуня публікує фото в своєму Instagram. Зірка не лише ділиться знімками в білизні і шовкових піжамах, але й демонструє фігуру в простому одязі.

Телеведуча в одному з останніх постів похвалилася фігурою в білому пухнастому светрі.

На знімку модель була в машині, вона посміхалася і дивилася в камеру.

Від красуні неможливо відвести погляд: очі підкреслені чорним олівцем, а губи - помадою червоного відтінку. Зірка розпустила волосся, і заклала їх за вушка.

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