Українська співачка MARUV з'явилася перед шанувальниками у відвертому вбранні без нижньої білизни

У себе в Instagram дівчина опублікувала анонс свого майбутнього кліпу, передає Politeka.net. Співачка традиційно одягла дуже пікантний наряд. На ній були чорні колготки, туфлі та капелюшок. Особливу увагу привернув прозорий корсет, з якого визирали оголені груди зірки. Щоб обійти цензуру, артистка налепила на свої груди блискучі наліпки.

«Музичне відео IWantYou з'явиться наступного тижня», - підписала під постом зірка.

За півгодини пост зірки зібрав більше 13 тисяч лайків. В коментарях співачці залишили масу компліментів, а також жаль з приводу того, що кліп вийде так пізно.

«Знову гола», «Богиня», «Гаряча дівчина», «Як завжди сама, сама», «Залишається тільки облизнутися і ковтнути слину», «Хороша, чертовка!», «Дуже чекаємо», «Вогнище», «Та ну в сенсі, а чо так довго», «чому наступний тиждень це занадто довго», «Блін яка ж інтрига», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що MARUV позувала на камеру в черговому епатажному вбранні. Дівчина була одягнена в блискучий комбінезон, який обтягнув її пишні форми. Особливістю фото був той факт, що костюм закрив обличчя співачки. Вона сиділа в келиху з білою піною.

Нагадаємо, що MARUV в прозорому корсеті виставила "сором" напоказ: "Так стирчать".

Як повідомляла Politeka, MARUV розкрила піджак і посвітила формами в мереживній білизні: "Фатальна дама".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні пригорнула до себе подружок: "Ось це вечірка".