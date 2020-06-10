Відома модель Демі Роуз показала свої прекрасні форми в незвичайному вигляді

На фото Демі позує в чорній майці з величезним декольте. Красуня робила селфи і показувала себе зверху, щоб фанати змогли насолодитися об'ємним розміром. Роуз доповнила образ лосинами і скромною ланцюжком, а зібрала волосся в хвіст. Для знімка зірка вирішила зробити привабливий макіяж, щоб образ вийшов дійсно соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ідеальний вигляд зверху".

Повідомлялося, що Відома модель Демі Роуз показала себе в екстремальному ракурсі.

На фото Роуз зробила селфи, показуючи своє обличчя і пишні груди. У красуні було величезне декольте, тому можна побачити її у всій красі. Демі однією рукою підперла обличчя і задумливо дивилась кудись. Волосся модель вирішила залишити розпущеним.

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз підкорила фанатів новим іміджем, примірявши стильну білизну.

Цього разу дівчина підкорила модною білизною білого кольору зі стильними бретелями з намиста. Дівчина з розпущеним темними кучерями тут же нагадала всім знамениту Кайлі Дженнер, з якою її часто порівнюють. Не так давно Роуз встречалас з колишнім хлопцем - знаменитим репером, з яким сама Кайлі крутила бурхливий роман.

Нагадаємо, фігуриста Демі Роуз вразила неосяжними формами в крихітному білизна

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