Меган Маркл не з "порожніми руками" втекла до США з Букінгемського палацу

Про це пише американський таблоїд National Enquirer.

За інформацією журналістів, колишні герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі нібито "прихопили" з собою королівські коштовності.

Йдеться про прикраси, які належать покійній принцесі Діани.

За підрахунками журналістів, під час втечі з палацу Меган Маркл вивезла прикраси загальною вартістю 10 мільйонів доларів.

Екс-герцогиня, дійсно, взяла з собою дорогоцінну каблучку, яку їй подарував принц Гаррі. Він використовував для виготовлення цього кільця два діаманта з браслета покійної матері. Само собою, це кільце все ще належить Меган.

Однак, за правилами королівської сім'ї, все прикраси повинні були бути повернуті у скарбницю. Оскільки герцоги відреклися від королівської сім'ї, то Маркл теж повинна була повернути усі коштовності, в тому числі і ту каблучку, однак герцогиня цього так і не зробила.

Обізнані джерела також додали, що перед переїздом до США Меган Маркл нібито "прихопила з собою" ще й інші прикраси, які раніше належали принцесі Діані.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл вирішила записати відеозвернення для випускників школи, де вона вчилася з 11 по 18 років.

Крім цього, колишня герцогиня Сассекская порушила мовчання щодо протестів в США.

У своєму зверненні Меган Маркл згадала про аналогічні бунти в Лос-Анджелесі, які почалися в 1992 році і зізналася, що їй неприємно усвідомлювати жорстокість цього світу.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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