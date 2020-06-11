Відома модель Кайлі Дженнер з'явилася разом з Анастасією Караниколау

На фото Кайлі позувала в колготках та боді, а образ доповнила метеликом і вушками на голові. Декольте виявилося дуже великим в одязі. Поруч стояла Анастасія, яка була в аналогічному вбранні, тільки змінила колір вушок на білий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження моя фея. Ти сама рідкісна всіх часів і дійсно подарунок цього світу, а ще краща тітка для мого малятка. Я не можу повірити, що ми святкуємо твій 23-й рік народження, я плекаю кожен рік, який ми провели разом і я дякую Богові за те, що він дозволив з'явиться тобі в моєму житті, я б не змогла зробити це без тебе. У мене є твоя спина до кінця часу, сьогодні і кожен день ми святкуємо тебе", - написала Кайлі.

Раніше ми повідомляли, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала фігуру, позуючи в одній білизні.

Так, знаменитість блиснула формами в прозорому рожевому халатику, з ніжно-рожевими волоссям (дівчина часто змінює образи за допомогою перук), а також незвичайною мереживною білизною яскравого кольору. При цьому зірка із задоволенням засвітила струнку фігуру, деякі фанати були так захоплені, що не втрималися, назвавши знаменитість "неоновим демоном", натякаючи на зухвале преображення.

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