Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала зі своєю кращою подругою в жарких бікіні
Одна з членів сім'ї Кардашьян має армію прихильників, які створюють фан-сторінки, пише Politeka.net.
Так, в одній з таких Instagram-груп опублікували відео, де красуні демонструють апетитні форми. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Кайлі позує в чорному бікіні, яке обтягнуло її неймовірні форми. Тонкі бретельки ліфчика натяглися на плечах красуні.
Лямки маленьких плавок-бікіні зірка натягнула вище стегон. Гаряча подружка постала в сміливому світлому купальнику.
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Обидві красуні продемонстрували тіла, рухаючи стегнами і кружляючи перед камерою. Також дівчата потрусили пружними сідницями.
Загалом, відео вийшло дуже гарячим і запальним.
За 15 годин пост зібрав понад 65 тисяч переглядів та багато коментарів.
Користувачі мережі захоплювалися досконалими формами зірки і її подруги. Люди говорили про те, що хочуть дивитися на цей танець красунь вічно.
"Солодкі крихітки", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала на столі у відвертій сукні. Наряд був коротким і дозволив помилуватися стрункими ніжками моделі.
Крім того, плаття, було трохи прозорим, через що неозброєним поглядом був помітний яскравий ліфчик красуні.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер підкорила кадром в Instagram, позуючи в неоновому кольорі і в незвичайній білизні яскраво-жовтого кислотного відтінку.
Знаменитість блиснула формами в прозорому рожевому халатику, з ніжно-рожевими волоссям.
Шанувальники прийшли в захват від побаченого.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи
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