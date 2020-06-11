Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала зі своєю кращою подругою в жарких бікіні

Одна з членів сім'ї Кардашьян має армію прихильників, які створюють фан-сторінки, пише Politeka.net.

Так, в одній з таких Instagram-груп опублікували відео, де красуні демонструють апетитні форми. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кайлі позує в чорному бікіні, яке обтягнуло її неймовірні форми. Тонкі бретельки ліфчика натяглися на плечах красуні.

Лямки маленьких плавок-бікіні зірка натягнула вище стегон. Гаряча подружка постала в сміливому світлому купальнику.

Обидві красуні продемонстрували тіла, рухаючи стегнами і кружляючи перед камерою. Також дівчата потрусили пружними сідницями.

Загалом, відео вийшло дуже гарячим і запальним.

За 15 годин пост зібрав понад 65 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися досконалими формами зірки і її подруги. Люди говорили про те, що хочуть дивитися на цей танець красунь вічно.

"Солодкі крихітки", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала на столі у відвертій сукні. Наряд був коротким і дозволив помилуватися стрункими ніжками моделі.

Крім того, плаття, було трохи прозорим, через що неозброєним поглядом був помітний яскравий ліфчик красуні.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер підкорила кадром в Instagram, позуючи в неоновому кольорі і в незвичайній білизні яскраво-жовтого кислотного відтінку.

Знаменитість блиснула формами в прозорому рожевому халатику, з ніжно-рожевими волоссям.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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