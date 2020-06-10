Про неї багато хто забув

Російська співачка Наташа Корольова здивувала шанувальників свіжим знімком своєї сестри Ірини, яка тривалий час виступала під псевдонімом Руся

У себе в Instagram Корольова привітала сестру з днем народження, передає Politeka.net. Вона поділилася фото, на якому постала точна копія співачки, тільки трохи старша і повніша. Шанувальники артистки відразу ж звернули увагу на те, що сестри дуже сильно схожі.

«У моєї сестрички Русі сьогодні День Народження! Вона напрочуд добра і чуйна людина з душею дитини й дуже важкою долею!», - підписала фото зірка.

За день пост співачки зібрав майже 15 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати зовнішній вигляд сестри.

«Це виходить Натуся))), якщо б Сергій Вас не ганяв..то ви мали б такі ж апетитні форми?», «Немає важкої долі, це уроки і випробування сподіваюся, що вона все пройде з посмішкою бажаю їй щастя», «По обличчю видно що вона добра людина і м'яка», «Ніфіга собі яка красуня Руся..», «Фіфа», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Ірина Поривай в юності теж будувала кар'єру співачки. Вона співала пісні українською мовою і навіть гастролювала з сестрою по РФ з шоу «Дві сестри». Відомо, що у Ірини був хворий на ДЦП син, що помер у віці 11 років. Пізніше вона народила ще двох дітей, але у старшого сина діагностували аутізм. Зараз жінка більшу частину свого часу проводить з дітьми.

Як пишуть російські ЗМІ, Ірина вже давно живе в США і веде досить закритий спосіб життя. Кажуть, що жінка ховається від публіки, так як комплексує з приводу зайвої ваги.

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