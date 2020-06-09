Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала фігуру, позуючи в одній білизні

Модель підкорює кадрами в Instagram різними образами і стильними заходами. На цей раз вона вирішила поділитися яскравим кадром в неоновому кольорі і позуючи в незвичайній білизні яскраво-жовтого кислотного відтінку, пише Politeka.net.

Так, знаменитість блиснула формами в прозорому рожевому халатику, з ніжно-рожевими волоссям (дівчина часто змінює образи за допомогою перук), а також незвичайним мереживною білизною яскравого кольору. При цьому зірка із задоволенням засвітила струнку фігуру.

При цьому Кайлі не стала приховувати секрету свого схуднення:

«Чесно кажучи, вся справа в дієті. Я від природи худа. Звичайно, не така, як Кендалл (її старша сестра. — Прим. ред.). Але у мене завжди був плоский живіт, але тільки недавно він знову став таким, яким був до народження Стормі. Зазвичай я їм як божевільна: пасту, піцу, багато молочних продуктів, але я просто від усього цього відмовилася. І в моєму випадку це спрацювало» — сказала вона.

Також зірка зазначила, що після появи на світ дитини, вона довго приходила в форму – стільки ж, скільки і була вагітна.

«Від багатьох людей я чула, що це займе рік. І це виявилося правдою. Зараз я знову почуваюся собою», - розповідала Кайлі.

Знаменитість не соромиться свого способу життя, любить розважатися на вечірках і часто вражає аудиторію кадрами із відпочинку, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.Тому також Кайлі показала знімок, на якому в модному купальнику повеселилася з близькою подругою прямо в басейні.

Так, на новому кадрі дівчина ледь не притискається лицем до пишних грудей подружки-блондинки і при цьому без сорому хвалиться апетитною п'ятою точкою. Виставивши напоказ свої форми, Кайлі вразила фанатів фігурою в яскраво-рожевому бікіні:

«Це день народження, день народження поганої дівчинки, ти на першому місці 🥇 💗💗💯💯🎉🎉», - написала під знімком Кайлі.

При цьому шанувальники тут же захопилися жарким виглядом дівчат:

«Хотів би я зустрітися з тобою, Кайлі, твій 🍑🍑🔥просто вогонь», «Люблю тебе», «Але ви, пані, просто чудово виглядаєте», «шикарні пані», «у мене всі разом, Ommmmmmmm😋😋😋😋😋», «Чорт, ця гаряча блондинка».

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