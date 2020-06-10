Курс валют в Україні 10 червня трохи скоротить різницю між доларом і євро, яка набирала обертів в останні дні

Як передає Politeka.net, свіжий курс валют опублікував Національний банк України.

Згідно з прогнозом, вже 10 червня долар трохи зміцнить свої позиції і подорожчає на кілька копійок. Купити долар можна буде за 26,64 гривні, хоча днем раніше його продавали за 26,6 гривень.

Євро, у свою чергу, трохи просяде, хоча в останні дні валюта показувала зростання щодо долара і розрив між ними постійно збільшувався. 10 червня 1 євро можна буде придбати за 30,08 гривень, хоча днем раніше євро продавали за 30,147 гривень.

Зазначимо, що економічні експерти вважають, що найближчим часом долар буде дешевшати і прагнути до позначки 26,5 гривень. Це пов'язано з співпрацею України і МВФ.

Раніше ми писали, що глава Мінфіну Сергій Марченко нагадав, що в бюджеті на 2020 рік закладений курс долара на рівні 30 гривень. На його думку, в березні курс легко міг би підскочити і до 35-40 гривень. Зміцнення нацвалюти він вважає короткочасним.

Марченко також зазначив, що при такому низькому курсі Україна втрачає частину доходів від митниці та імпортного ПДВ.

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