Курс валют в Україні 10 червня трохи скоротить різницю між доларом і євро, яка набирала обертів в останні дні

Як передає Politeka.net, свіжий курс валют опублікував Національний банк України.

Згідно з прогнозом, вже 10 червня долар трохи зміцнить свої позиції і подорожчає на кілька копійок. Купити долар можна буде за 26,64 гривні, хоча днем раніше його продавали за 26,6 гривень.

Євро, у свою чергу, трохи просяде, хоча в останні дні валюта показувала зростання щодо долара і розрив між ними постійно збільшувався. 10 червня 1 євро можна буде придбати за 30,08 гривень, хоча днем раніше євро продавали за 30,147 гривень.

Популярні новини зараз

Радісна Каменських оголила живіт і показала відео: «Вагітна»

Розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього"

Пішла жара: погода влаштує українцям справжнє пекло, синоптики дали детальний прогноз

Нестаріюча Пугачова в крихітних шортах наплювала на пристойність: "Борисівна най..."
Показати ще

Зазначимо, що економічні експерти вважають, що найближчим часом долар буде дешевшати і прагнути до позначки 26,5 гривень. Це пов'язано з співпрацею України і МВФ.

обмінник валют, курс валют, курс долара

Раніше ми писали, що глава Мінфіну Сергій Марченко нагадав, що в бюджеті на 2020 рік закладений курс долара на рівні 30 гривень. На його думку, в березні курс легко міг би підскочити і до 35-40 гривень. Зміцнення нацвалюти він вважає короткочасним.

курс валют, обмінники

Марченко також зазначив, що при такому низькому курсі Україна втрачає частину доходів від митниці та імпортного ПДВ.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсу долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних: "Перевалить за 30".

Також Politeka писала, що мільйони людей стануть жебраками вже в цьому році, важливе попередження.

А ще Politeka повідомляла, що курс долара доб'є українців, Мінфін вразив новим прогнозом: "Стрибок до 40 гривень...".