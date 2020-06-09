Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Алина Лящук раскрыла правду о своем прошлом

В финале шоу "Холостяка" победила гимнастка Даша Ульянова, получившая множество неоднозначных слов в свой адрес в социальных сетях. Многие экс-участницы проекта при этом вызвали много интереса у поклонников, поэтому тайны из прошлого девушек сразу же оказались в сети. Миловидная Алина поразила всех своим похудением вслед за победительницей проекта.

Так, молодая участница «Холостяк-10» – Алина, получившая на проекте титул «самой идеальной», – не всегда была такой стройной и утонченной, какой зрители увидели ее в проекте. Как выяснилось, юная красотка была далеко не такой, как в Инстаграме, а была похожа на "пышку".

Еще четыре года назад она весила целых 67 килограмм, но благодаря тренировкам и правильному питанию девушке удалось не только избавиться от лишнего, но и превратиться в стройную красотку. Сейчас молодая знаменитость весит 53-55 кн.

«Чтобы похудеть, я много занималась спортом, особенно кардио. Отказалась от сахара, чипсов и продуктов быстрого приготовления. При этом пила очень много воды. Кроме того, перестала есть после 18:00. Сначала ввела для себя ряд ограничений, а когда вес стабилизировался, то по чуть-чуть начала употреблять привычную для себя еду в небольших количествах, уделяя внимания тому, как она приготовлена».

Сейчас девушка довольна результатом и подчеркивает, что для поддержания стройной фигуры важно следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

Ранее Алина также рассказала, что ее тексты, написанные в социальных сетях, не должны быть направленными в адрес Максима, ведь для нее эта история закончилась еще в январе.

«Да, мне было сложно после проекта. Мне было необычно и непонятно. Я даже еще написала Максу свое привычное приветствие "салют хелоу". (не знаю, для чего и почему), но я не стесняюсь и не скрываю этого. Потому что, если человек действительно чувствовал хоть что-то (говорю о себе), то это не может пройти за один день, поэтому, видимо, я хотела попробовать», - рассказала девушка.

При этом она подчеркнула, что эта история была 4 месяца назад. Тогда она его знала тем Максом, которого видела два - три раза в неделю по часу и воспринимала так, как видела.

«После просмотров всех эфиров я увидела другого человека. Нет, не плохого! Он классный. А просто человека, который, как бы сказать… другого человека. Не знаю, как объяснить. И когда вы мне писали: "Он еще поймет, кого потерял", "Он еще поймет, кого отпустил", "Он пожалеет". Я вас всех благодарю, за такую ​​поддержку, за ваши слова! Но нет, ничего он не поймет! Тогда он сделал правильный выбор, потому что мы разные! От слова АБСОЛЮТНО. И еще раз повторюсь, я благодарна в первую очередь себе, что пошла на кастинг и прошла все эти этапы», - отметила Алина.

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