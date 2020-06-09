У банку пояснили, як отримати гроші на руки

ПриватБанк змінив правила зняття готівки з карт

Про нововведення повідомили прес-служба банку.

ПриватБанк запустив сервіс, який дозволяє отримати готівку при оплаті покупок банківської картою на касі супермаркетів та інших торгових точок. Тепер не потрібно шукати банкомат, щоб зняти готівку.

Максимальна сума, яку можна зняти таким способом, це - 500 гривень.

Скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь дебетової картки Приватбанку (зарплатної, студентської, соціальної картки різних платіжних систем.

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, потрібно оплатити товар банківської картою і повідомити касира про бажання зняти готівку. Для підтвердження операції знадобиться ввести PIN-код банківської картки.

Ще один важливий момент - комісія за зняття грошей таким чином відсутня. Можлива комісія згідно з тарифами карти, як і в банкоматах.

Зняти готівку з картки Приватбанку можна і в POS-терміналах 65 000 українських торгових точок (магазини, супермаркети, заправки WOG) , підключених до сервісу "Гроші на касі". Надалі кількість таких місць повинна зрости.

Зазначимо, Нацбанк спростував інформацію про те, що в Україні планують скорочувати кількість банкоматів-за постанови, яка дозволяє видавати готівку клієнтам в касах підприємств.

Нагадаємо, у Приватбанку повідомили про масштабну загрозу, хто може залишитися ні з чим.

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