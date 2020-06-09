Знаменитая артиска Ани Лорак поделилась трогательным кадром с дочерью Софией

Как известно, знаменитость много недель находится на карантине, поэтому в ее профиле все чаще появляются домашние фото и кадры, сделанные вместе с единственной дочерью. При этом Каролина не стесняется делиться эмоциями, подавая пример своим фанатам, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз певица показала яркий кадр, на котором позировала вместе с дочерью Соней в стильном платье, спущенным с плеч, прямо перед пианино. Мило прижавшись друг к другу мама с дочерью улыбались сквозь поцелуй. Малышка засмеялась, позируя в белой майке и держа ручки на музыкальном инструменте. При этом на последних и ранее опубликованных певицей кадрах можно заметить, что малышка София правда похожа на свою маму, а ее улыбка покорила поклонников звезды.

«Все самые нежные объятия любви, все звёзды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днём рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!», - написала Каролина.

Вот что ответили поклонники:

«Поздравляю Сонечку! Пусть всегда будет счастлива, здорова и в любви. Пусть радует Вас. Очень любим❤️❤️❤️», «С днем рождения! 🎉🎂🌹 Счастья и добра! 💛», «С днём рождения Соня ! 🔥», «С Днём Рождения любимую малышку ❤️ Пусть растёт большая, хорошо учится и будет как Мама💕🙏🏻», «С днём рождения, принцессу Софию! Маленького ангелочка, любящего маму и понимающее ее❤️🙏 Сонечка просто чудесна, с днём рождения ее, прямо таки наследие Мурата🐣❤️», «Дочки-матери - всегда очень трогательны такие фотографии )», «У меня три сына, а так хотелось косички заплетать», «Восточная Куколка!!!!Всех Земных Благ!!!».

Также Каролина представила действительно жаркие кадры – звезда снялась с замотанным на голове полотенцем в форме тюрбана и в белом банном халате. Шею звезды украсило роскошное и блестящее колье, а уши – серьги такого же стиля, что и колье с множеством камней. При этом обута звезда была в необычные босоножки на толстом каблуке.

Певица на табурете приняла несколько соблазнительных поз, представив сразу три снимка.

«Самая большая сила и красота внутри нас…» - написала Каролина. При этом звезда вызвала целую волну неоднозначных комментариев в сети.

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