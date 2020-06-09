Російський співак Микола Басков справив справжній фурор одним фото

Як передає Politeka.net, знімком «натуральний блондин» російської естради поділився у своєму блозі Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

«Фотоархів 🙈 Як молоді ми були, як щиро любили, як вірили в себе!!!», - підписав Басков своє фото.

Зазначимо, знімок молодого співака викликала справжній захват користувачів мережі. Вони захоплюються красою виконавця і порівнюють його з Аленом Делоном.

«Неземної Красень!!! Просто вогонь!!!», «Аа!! Який був симпотяж, такий і залишився! 😍❤️🤭 Ніколай, Ви просто бомба💥, Ваш вогник в душі горить вічно!🔥», «Прекрасний 😍😍😍😍😍 неможливо не закохатися!», «Просто чудовий, красень, принц, блондин наш російський, взу», «Да ладно, Колька ти це 😳», «Ніколай, ти й зараз красень. Красу не чим не зіпсуєш», «Про, Боже, який чоловік!», «Коленька! Слів немає, одні захоплення! Як ти красивий неймовірно!», - пишуть в коментарях.

Не встояв і колишній коханець Наташі Корольової Ігор Ніколаєв. Він теж поставив «лайк» Баскову.

Нагадаємо, Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера".

Як повідомляла Politeka, Басков приголомшив знімком молодої Софії Ротару з глибоким декольте: "Потрібно відправляти в Голлівуд".

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