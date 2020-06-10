Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала свою красу дуже близько

На фото Бахарі показувала себе в темній сукні з величезним декольте. Як виявилося, красуня не дуже любить бюстгальтери, тому вирішила дати свободу своєму пишному розміру. Образ Гюль доповнила яскравим макіяжем та розпущеним волоссям. Як можна замінити, знімок був зроблений у минулому році. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Розмір що треба".

Раніше ми повідомляли, що Гюль Бахарі порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в облягаючому одязі.

Так, модель позує в облягаючому одязі, елегантно присівши. Як можна помітити, наряд прикрашена принтом у вигляді дракона, а на обличчі у Бахарі красується чорна маска. Сам знімок зірка ніяк не підписала, проте її прихильники були в захваті.

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, підкорила досконалими формами.

Маленький ліфчик обтяг багаті форми красуні, які, здавалося, зараз випадуть. Бікіні мало пікантний виріз в районі пишних грудей. А тоненька лінія тканини під грудьми ледве справлялася з натиском великих грудей.

Нагадаємо, турецька Кардашьян ледь не розірвала наряд значними формами

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