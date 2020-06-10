Несправні термінали ПриватБанка, а також повільний сервіс українців доводять до сказу

Черговий розгромний відгук про роботу Приватбанку опублікований на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

Клієнтка поскаржилася, що у неї зникли 2600 гривень, які "з'їла" термінал. Тепер їй доведеться чекати півмісяця повернення грошей.

"4.06.2020 в терміналі поповнювала картку, гроші пішли, а на терміналі з'явилася напис, операція не можлива. Весь день намагалася зв'язатися з банком, ввечері оператор прийняла заявку і сказала, що протягом 23 годин гроші повернуться на картку. На наступний день я подзвонила в банк, але мені сказали, що в даний момент повернути гроші вони не можуть, спочатку вони провидут ревізію терміналу, і Якщо в терміналі виявляться зайві мої 2600 грн., тоді протягом двох тижнів ці гроші мені повернуть. Чому потрібно чекати два тижні? Гроші були потрібні саме в той момент. Як швидше вирішити дану проблему?", - обурилася українка.

В Приватбанку пояснили, що для вирішення проблеми потрібно дочекатися інкасації терміналу.

"Для прийняття рішення за заявкою нам необхідно отримати звіт про залишок коштів у пристрої, інкасувати його. Ми дуже намагаємося дати відповідь вам обіцяний термін", - повідомили в банку.

Раніше ми писали, клієнт Приватбанку поскаржився на шахрайство в мережі.

"Як тільки мені скинули гроші, 500 гривень, через 5 хвилин мені приходить на эмеил лист з квитанцією про те що я сплатив якісь послуги в Сочі, в розмірі 450 рублів, хоча я навіть жодного разу не заходив на цей сайт. І це таке вже не в перший раз".

В установі порадили клієнту бути уважніше: "У першу чергу необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження..."

Нагадаємо, ПриватБанк раптово залишив українців без грошей, кредитний ліміт урізують: що сталося.

Як повідомляла Politeka, в Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців.

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