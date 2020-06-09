18-річний Архип, син російської співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана, вирішив здивувати маму небувалим подарунком на день народження

Хлопець зібрав команду і зварив із старих труб величезний трон, здатний вмістити трьох осіб. Як передає Politeka.net, Архип опублікував відео епічного створення цієї конструкції в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Це трон для принцеси "маленької країни"... Я знайшов на дачі старі труби і вирішив зробити подарунок мамі... ось такий арт-об'єкт. Наступним етапом, я його пофарбую в червоний колір, і королівський стілець буде готовий. Знаєте, що було найскладніше? Щоб мама не просікла, як ми це робимо", - каже на кадрах задоволений своїм сюрпризом хлопець.

Син Корольової і Тарзана розповів, що його спонукало на такий вчинок - виявляється, артистка любить "незвичайні штуки".

"Нещодавно був день народження моєї мами, до цієї події я вирішив замутити щось особливе. Вона любить колекціонувати різні незвичайні штуки на дачній ділянці, тому вирішив завести їй в колекцію новий експонат 😁 все вийшло дуже класно. Стілець багатофункціональний, на нього можуть залізти більше 3 чоловік, а ще він оснащений турником, який може стати в нагоді для зарядки", - описав свій проект Архип.





Користувачі відгукнулися з захопленням в коментарях, розхваливши хлопця:

"Wow🔥"

"Приколіст👍"

"А реакцію мами можна побачити ?)"

"Які Ви чудові і справжні... Архип, ти молодець Продовження своїх чудових батьків"

Раніше ми повідомляли, Архип не перестає дивувати. Нещодавно він похвалився талантом у вивченні мов. Виявляється, спадкоємець зіркової парочки захоплюється японською культурою та, відповідно, вчить складну й незвичайну мову цієї країни.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана насмішив видом на відпочинку: "А хлопець мудрішими батька".

Також Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".