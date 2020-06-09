Британська супермодель Демі Роуз вирішила блиснути бездоганними формами в крихітній білизні тілесного кольору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Уточнимо, що на знімку модель позує в крихітній напівпрозорій білизні, яке максимально підкреслює її значні форми. Сам кадр Роуз ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від ідеального тіла кумира.

«Солодка», «бомбезний», «вогонь», «неймовірно красивий вид», «ти просто по-янгольському красива», «це так мило», «дуже мила і красива», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз з'явилася на спекотному кадрі в неймовірному вечірньому образі.

Дівчина є активним користувачем мережі, тому фактично кожний день ділиться жаркими кадрами, захоплює модними образами і виблискує на пляжі в міні-бікіні. Цього разу ж Демі вдалося здивувати вечірнім вбранням - напівпрозорим білою сукнею з розсипом дрібних блискіток.

Так, дівчина позувала до об'єктиву боком, щоб продемонструвати у всій красі свої пишні форми в сміливому вбранні, під якому видно, що дівчина приміряла стильний образ без білизни.

Свої темні локони дівчина розпустила, а загорелкую шкіру не стала покривати помітним шаром косметики, воліючи природну красу. Однак, Демі все ж зробила акцент на виразні темні очі, що відразу ж помітили шанувальники, зазначивши: дівчині дуже йде, хоч вона і "втратила сором і тепер далеко не янголятко".

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".